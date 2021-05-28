banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?
Bitcoin için her şeyi değiştirecek açıklama
Bitcoin için her şeyi değiştirecek açıklama
Tansu Çiller ve Sedat Peker görüştüklerinde ne konuştular?
Tansu Çiller ve Sedat Peker görüştüklerinde ne konuştular?

Adana’da kaçak kazıya suçüstü

Adana’da kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 28.05.2021, 09:26
Adana’da kaçak kazıya suçüstü

Adana’da kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin Eski Misis Mahallesinde arkeolojik sit alanında bulunan bahçesinde kaçak kazı yaptığını tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ş’yi kazı yaparken yakaladı. Zanlının kazı yaptığı yerde erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Adana Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu