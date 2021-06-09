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Adana’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 09.06.2021, 12:21
Adana’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Koyunevi Mahallesinde gerçekleştirilen devriyesi esnasında, 6 kişi birinci derece sit alanında tablet ve elektronik cihazlarla kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şahıslarla birlikte 2 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet görüntüyü yansıtmak için kullanılan tablet, 1 adet sinyal yükseltici anten, 1 adet metal arama dedektörü ele geçirildi.
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