Adana’da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adana’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Ağzıkaraca Mahallesinde devriye faaliyeti yaparken bazı şahısların arazide kaçak kazı yaptıklarını gördü. Şahısları suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları kontrolde şahısların 2 metre çapında, 6 metre derinliğinde bir çukur kazdıklarını tespit etti. Ayrıca kazıda kullandıkları; 1 adet el dedektörü, 2 adet kazma, 2 adet balyoz, yaklaşık 7 metre uzunluğunda belirli aralıklarına tutamak yapılmış plastik ip ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Kazı yapan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.