Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.
Adana’da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Adana’da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti
Asayiş 13.10.2022, 13:37
Adana’da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Fuat Güngörecek, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boşluğa düşen Güngörecek’in öldüğünü belirledi.
Polislerin incelemelerinin ardından Güngörecek’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Güngörecek’in ailesi haberi alır almaz inşaata gelip gözyaşı döktü.