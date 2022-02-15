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Adana’da iletişim kablolarını kesip çaldılar
Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Telekom’a ait iletişim kabloları, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kesilip çalındı.
Asayiş 15.02.2022, 12:34
Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Telekom’a ait iletişim kabloları, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kesilip çalındı.
Edinilen bilgiye göre Tavşantepe Mahallesi, Hulusi Kurtoğlu Caddesi üzerinde Türk Telekom’a ait iletişim kabloları gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kesildi. Kabloların bir kısmı çalınırken bir kısmı da kesilmiş vaziyette asılı kaldı. Olayı gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.
Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.