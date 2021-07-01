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Adana’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 01.07.2021, 21:48
Adana’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nimet E. tabanca ile karın bölgesinden Ahmet F. ise kafasına vurulan sert bir cisimle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tabanca ile karnından yaralanan Nimet E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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