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Adana’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 03.04.2022, 23:58
Adana’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 3760 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine silahla saldırdı. Silahlı kavgada M.K., Ö.A. ve S.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.A.’nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.

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