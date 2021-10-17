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Adana’da ihaleye fesat operasyonunda 87 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL

Asayiş 17.10.2021, 16:12
Adana’da ihaleye fesat operasyonunda 87 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL

zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 87 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 14 Ekim Perşembe günü şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen T.B, 4 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D., açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin de bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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