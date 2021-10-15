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Adana’da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı

Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 15.10.2021, 13:39
Adana’da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı

Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığı ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D., açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin bazılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

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