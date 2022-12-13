Adana’da hükümlüye kötü muamele iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda bir hükümlüye kötü muamele yapıldığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü C.Ş’ye 20 Şubat 2022’de kötü muamelede bulunulduğuna dair haberlere istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili 23.02.2022’de Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılan adli ve idari soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" denildi.