Adana’da hırsızlık olaylarına karışan 17 kişi yakalandı

Adana’nın 5 ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimler esnasında, Sarıçam, ilçesi Çaylı Mahallesinde ikamet eden M.C.Y, isimli şahsın ikametinden 1 adet televizyon, 1 adet klima ve 1 adet çim biçme makinesinin çalınması, Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesinde bulunan ilkokulun giriş kapısının çalınması, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde devriye faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 kg bakır kablonun ele geçirilmesi, Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesinde 2 şahsa ait evden 1 adet invertör cizahı ile 1 adet hızar motorunun çalınması, Karaisalı ilçesi Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylasında M.Ş. isimli şahsın ikametinden 1 adet televizyon çalınması, Aladağ ilçesi Ceritler Mahallesinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında H.B. isimli şahsa ait tekne motorunun çalınması, Sarıçam ilçesi Çaylı Mahallesinde bulunan bir sulama kooperatifine ait sulama vanalarının çalınması olaylarına karışan 17 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.