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Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu
Adana’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 09.09.2022, 07:17
Adana’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarla şüpheliler evlerinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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