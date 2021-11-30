Adana’da hırsızlar engelli kadını koltuk değneği ve soğuğa mahkum etti

Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren hırsızlar çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen engelli kadının akülü sandalyesinin şarj aletini ve devletin yardım olarak verdiği 20 torba kömürü çaldı.

Mahmutlu Mahallesi, Kadirli Caddesi’nde oturan 4 çocuk annesi Gülcan Çakıcı (48) hırsızların 2 bin TL değerinde akülü sandalyesinin şarj aletini ve 20 torba kömürünü çaldığını belirterek, "Yüzde 82 engelliyim, 3 yaşındayken çocuk felci nedeniyle yürüyemiyorum. Gece saatlerinde evimde elektrik kesildi. Ben de bütün mahallede kesildi sandım. Sabah aşağıya indim iki akülü sandalyemin şarj aletini çalmışlar. 2 yıldır burada yaşıyorum böyle bir şey görmedim. 20 torba kömürü çalmışlar. Kızlarım sobamı kurmak için geldi soba borularını çalmışlar. Keşke onu almasalar. Kömür umurumda değildi. Geçen sene kaymakamlığın verdiği kömürümde vardı. Engelliler derneğinin hediyesiydi akülü sandalyem. İlk sandalyemi 9 yıl önce bir hayırsever almıştı çok mutlu olmuştum. Kömürü istemiyorum. Ama akülü sandalyemin şarj aletini azıcık vicdanları varsa getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri engelli kadının çalınan akü şarj aleti ve kömürlerinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.