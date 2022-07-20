banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

Adana’da harnup cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde komşularının bahçesinden izinsiz harnup topladığı için çıkan tartışmada 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralanan cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi.

Asayiş 20.07.2022, 18:17
Adana’da harnup cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde komşularının bahçesinden izinsiz harnup topladığı için çıkan tartışmada 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralanan cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz girdiği iddia edilen Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27), keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, şüphelileri izinsiz ürünleri toplamamaları konusunda uyardı. Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Yaralanan 3 kişi, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Şahin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kuzenin Kozan Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken, Şahin’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli zanlılar Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan’ı saklandıkları adreste yakaladı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu