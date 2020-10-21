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Adana’da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi
ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 21.10.2020, 15:03
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde yolda tek başına yürüyen genç kızı takip edip taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.’yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. (23) olduğunu tespit etti.
Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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