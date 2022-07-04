banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü

Adana’da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Aladağ ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 04.07.2022, 08:45
Adana’da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Aladağ ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan, Pozantı ve Karaisalı orman işletme müdürlüğü ekipleri 20 arazöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik yangının sarp arazide çıktığını belirterek, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığını, çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Yorumlar (0)
23°
açık