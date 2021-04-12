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Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Adana’da terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

Asayiş 12.04.2021, 07:31
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Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Adana’da terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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