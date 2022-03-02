Adana’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da FETÖ soruşturması kapsamında aralarında aktif sağlık memuru, ihraç polis, doktor ve öğretmenin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada aralarında aktif sağlık memuru, ihraç polis, doktor ve öğretmelerin de bulunduğu 10 zanlının, örgüt içerisinde sohbet toplantılarına katıldıkları ve organize ettikleri, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevler aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla örgüt bankasında hesap artırımında bulundukları ve örgüt içerisinde ardışık arandıkları yönünde tespit edildi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Şafak vakti yapılan operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.