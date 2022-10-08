Adana’da feci kaza...2 tır ve minibüsün karıştığı kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 2 tır ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvenç Mahallesi’nden Adana istikametine doğru Hasan A.(50) yönetimindeki 01 ECN 66 plakalı tır ile Karaisalı istikametine giden Bahtiyar G.(31) yönetimindeki 01 APK 286 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır Mustafa Aydın(58) idaresindeki 01 ZS 444 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Mustafa, ve Hatice Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan İbrahim Halil Y.(14), Amine Fındık Y.(27) ve tır sürücüsü Hasan A. yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.