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Adana’da eski sevgili dehşeti
Adana’da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Asayiş 13.10.2022, 21:02
Adana’da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar T. (39) sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi komşuları yaparken kadını vuran kişi kayıplara karıştı. Genç kadın çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.