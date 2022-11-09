Adana’da elma yüklü kamyon fabrika bahçesine uçtu

Adana’nın Pozantı ilçesinde elma yüklü bir kamyon su fabrikası kavşağında virajı alamayarak fabrikanın bahçesine devrildi. Ters dönen kamyonun altında kalan sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Adana’nın Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Mahallesi’nden elma yükleyen 15 NR 520 plakalı kamyon, Alpu Mahallesi sınırlarına geldiğinde su fabrikası kavşağında virajı alamayarak fabrika bahçesine devrildi. Kamyon devrilmesi sonucu ters dönerken sürücü Mahmut A. (62) araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Su fabrikası güvenlikleri olay yerine hemen 112 ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekiplerin, ters dönen kamyonu vinçle kaldırması sonucu sürücü Altınsoy sıkıştığı yerden çıkarılarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken ekipler ise kamyonu devrildiği yerden kaldırma çalışmalarına başladı.

Hayatını kaybeden sürücü Mahmut Altınsoy’un Burdur nüfusuna kayıtlı olduğu merkez Taşkapı Köyü’nde ikamet ettiği öğrenildi.