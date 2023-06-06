Adana’da dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 gözaltı kararı
ADANA’DA UYUŞTURUCU İÇERİKLİ İLAÇLARIN TİCARETİ İLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 12 KİŞİYİ YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 06.06.2023, 07:17
Adana’da uyuşturucu içerikli ilaçların ticareti ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yapan 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.