Adana’da dehşet...Babasının boğasını kesti

Adana’da bir kişi banyoda babasının boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar Dede Kürçe’nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu Sefa Kürçe’nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen Kürçe polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kürçe’nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana’da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

(FKE-