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Adana’da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.10.2022, 08:38
Adana’da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, gözaltı kararı verilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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