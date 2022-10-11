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Adana’da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Adana’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 11.10.2022, 08:38
Adana’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ekipler, gözaltı kararı verilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.