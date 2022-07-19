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Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Asayiş 19.07.2022, 08:35
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak ülkelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Adana’ya geldiğini tespit etti. Polis şahsın yakalanması amacıyla, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 adresi bastı. Zanlılardan 5’i gözaltına alındı.

Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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