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Adana’da cezaevinde yangın

ADANA’DA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI.

Asayiş 22.10.2020, 09:32
Adana’da cezaevinde yangın

Adana’da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gece yangın çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsünde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, 3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.

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