Adana’da bir şahsın çıplak vaziyette cesedi bulundu
ADANA’DA EVDEN KÖTÜ KOKULARIN GELMESİ ÜZERİNE KOMŞULARIN HABER VERMESİ YLE EVE GİREN POLİS ALT TARAFI ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULDU.
Adana’da çevreye kötü kokular yaydığı ihbar edilen eve giren polis, alt tarafı çıplak bir erkek cesedi buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70367 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Soner O.’nun evinden kötü kokular gelmeye başlayınca mahalle sakinleri kapıyı çaldı. Evde kapıyı açan olmayınca mahalleliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polisler, belden aşağısı çıplak olan Soner O.’nun hareketsiz bir şekilde yatağında yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Soner O.’nun uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Soner O.’nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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