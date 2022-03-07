Adana’da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana’da bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tutal sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tutal çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tutal burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayın yaşandığı sokağa gelerek fail ya da failleri bulmak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Tutal’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.