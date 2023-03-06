Adana’da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Adana’da bir kişi, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1098 sokakta Hüseyin Taşkıran’ın (38) evine gelen arkadaşları, Taşkıran’ı kafasından tabancayla vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise, Taşkıran’ı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.