Adana’da bir kişi boğuldu bir kişi kurtarıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde denize giren iki kişiden biri boğulurken, diğeri kurtarıldı.

Orman Plajı’nda denize giren Suriye uyruklu Dania K. (13) ve Hibe D.’nin (18) boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan 2 Suriyeli, 112 Acil Servis ekiplerince Karataş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dania K. kurtarılamazken, Hibe D. de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.