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Adana’da bir haftada 68 silah ele geçirildi
ADANA’DA POLİSİN BİR HAFTA BOYUNCA YAPTIĞI UYGULAMADA RUHSATSIZ 31 TABANCA, 23 AV TÜFEĞİ, 14 KURU SIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 21.09.2020, 09:46
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Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği ve 14 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
13-19 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 183 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği 14 kuru sıkı tabanca, bunlara ait 228 mermi, 118 kartuş, 52 fişek, 1 adet kesici alet, bir adet çalıntı kamyonet, 21 motosiklet, 4 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
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