Adana’da bir haftada 68 silah ele geçirildi

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği ve 14 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

13-19 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 183 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği 14 kuru sıkı tabanca, bunlara ait 228 mermi, 118 kartuş, 52 fişek, 1 adet kesici alet, bir adet çalıntı kamyonet, 21 motosiklet, 4 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.