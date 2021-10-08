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Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında

Adana’da 4 gün önce bir otomobilin çarptığı çocuklardan birinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 08.10.2021, 21:14
Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında

Adana’da 4 gün önce bir otomobilin çarptığı çocuklardan birinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ekim’de Pozantı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Vuslat Sokak’ta meydana gelmişti. Plakası belirlenemeyen bir otomobil marketten çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı K.S’ye çarpmış, Muhammet Yurtçu olay yerinde hayatını kaybetmiş, K.S. ise Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazayı yapan sürücü gözaltına alınırken, otomobilin çocuklara çarptığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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