Adana’da bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir evde bin 640 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde bir evde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında bin 640 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.