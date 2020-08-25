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Adana’da bin 260 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA’DA PİYASA DEĞERİ 156 BİN LİRA OLAN BİN 260 LİTRE KAÇAK İÇKİ VE 120 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 25.08.2020, 09:47
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Adana’da piyasa değeri 156 bin lirayı bulan bin 260 litre kaçak içki ve 120 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir adreste kaçak içki imalatı olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında polis, piyasa değeri 156 bin lira olan bin 260 litre kaçak içki ve 120 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.
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