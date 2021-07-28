Adana’da bar çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Adana’da bar çıkışında iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise polis ve bekçiler tarafından kaçtıkları sırada suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir barın çıkışında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir tabancadan açılan ateş sonucunda Çetin Y., sağ bacağından, Arif O. karın bölgesinden ve ismi öğrenilemeyen bir kişide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen 3 şüpheli ise hızla kaçtı.

“Polisler ve bekçiler tabancayla birlikte 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı”

Bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri görmesi üzerine kovalamaya başladı. Fazla uzaklaşmayan şüpheliler Seyhan Devriye Ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Yaralılar ise ambulanslar tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.