Adana’da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde kazanmış süsü verilen bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli çalışması neticesinde ilçede yasadışı bahis sitelerinde kazanmış süsü verilen hazır kuponlarla vatandaşları kandırarak mağdur eden 9 şüpheli şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu.

2 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.