Adana’da ayarı düşürülmüş ve darphane baskısı olmayan altınlar ele geçirildi

Adana’da ayarı düşürülmüş, darphane baskısı olmayan 130 adet tam altın ve 139 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar çerçevesinde ayarı düşürülmüş, darphane baskısı olmayan altın olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, konuyla ilgili yaptıkları çalışmada 130 adet tam altın, 139 adet çeyrek altın ele geçirdi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.