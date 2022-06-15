Adana’da araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinde araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu’ndaki dinlenme tesislerinde park halinde bulunan tır ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çaldığı iddiasıyla B.Y., E.K., S.E. ve K.G. gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.