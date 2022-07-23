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Adana’da apartmanın 3. katında korkutan yangın

Adana’da bir apartmanın üçüncü katındaki çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında dairenin boş olması can kaybının önüne geçti.

Asayiş 23.07.2022, 08:03
Adana’da apartmanın 3. katında korkutan yangın

Adana’da bir apartmanın üçüncü katındaki çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında dairenin boş olması can kaybının önüne geçti.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi A.Yaşar Bayboğan Caddesi’nde bulunan 10 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin balkonundan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede intikal etti. Ancak balkonda başlayan yangın tamamen eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ev tamamamen kullanılamaz hale gelirken apartmanın da dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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