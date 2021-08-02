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Adana’da anız yangını ormana sıçradı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Asayiş 02.08.2021, 15:09
Adana’da anız yangını ormana sıçradı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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