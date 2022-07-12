banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu

Adana’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da evde oturdukları sırada akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişide öldü.

Asayiş 12.07.2022, 03:52
Adana’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da evde oturdukları sırada akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişide öldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen H.A.D, Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.D, tabanca ile Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir’e tabancayla ateş açıp kaçtı. Silah sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Tarık Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren H.A.D’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yorumlar (0)
21°
açık