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Adana’da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
ADANA’DA POLİS 95 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MAKARON, TÜTÜN VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 02.10.2020, 10:31
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Adana’da polis 95 bin lira değerinde kaçak makaron, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 95 bin lira olan 72 bin 400 tek dal boş makaron, 3 bin 380 adet tek dal doldurulmuş sigara, 54 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü ve 3 bin 237 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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