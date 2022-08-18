banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Adana’da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bir depoda 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 18.08.2022, 10:55
Adana’da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bir depoda 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde bir depoda kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
28°
açık