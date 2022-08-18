Adana’da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bir depoda 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde bir depoda kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.