Adana’da 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı baskında 888 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu Ahmed E.’nin (42) adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmed E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.