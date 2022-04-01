Adana’da 8 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 8 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ’kaçakçılık’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin adet makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.