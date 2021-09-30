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Adana’da 8 bin lira değerinde akü çalan iki hırsız yakalandı

Adana’da araçlardan 8 bin lira değerinde akü çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Asayiş 30.09.2021, 09:46
Adana’da 8 bin lira değerinde akü çalan iki hırsız yakalandı

Adana’da araçlardan 8 bin lira değerinde akü çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde 4 tır ve 1 otomobilden akü çalındığını iddia eden 5 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, 2 kişinin araçlardan piyasa değerinin 8 bin TL olduğu öğrenilen 5 aküyü çaldığını belirledi.

Ekiplerin, kimlik tespitinin ardından Nuri Y. (27) ile Bekir Ö. (36) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.

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