Adana’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kamyonetle kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek kamyonetin geliş güzergahında önlem aldı. Bir süre sonra kamyonet gelince polis durdurup araçta arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında büyük bidonlara konulmuş halde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.