banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Komandolardan muhteşem klip...
Komandolardan muhteşem klip...
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı

Adana’da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi

Adana’da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 16.08.2021, 09:26
Adana’da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi

Adana’da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
28°
açık