Adana’da 7 bin 544 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda içki yapımında kullanılan 7 bin 544 kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Polis, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki depolarda kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak baskın yapılan depolarda içki yapımında kullanılan 7 bin 544 litre etil alkol, 300 puro, 98 cinsel içerikli ürün, 800 adet içki yapımında kullanılan aroma ve 2 bin 10 adet içki yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.

Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.