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Adana’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA'DA PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON LİRA OLAN 7 BİN 425 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Adana’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA'DA PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON LİRA OLAN 7 BİN 425 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

01 Mayıs 2020 Cuma 09:59
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Adana’da 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 7 bin 425 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında kaçak içki imal ettiği ileri sürülen İ.S. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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